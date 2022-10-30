Дедушка бы гордился: вы не поверите, каким красавцем вырос внук Юрия Никулина

Юрий Никулин полжизни отдал Московскому цирку на Цветном бульваре. Сын и внуки артиста пошли по стопам звездного родственника и все так же работают в цирке.

Старший внук Никулина – Юрий Максимович Никулин – стал руководителем отдела рекламы, PR-службы и спецпроектов Московского цирка на Цветном бульваре.

Никулин-младший трепетно относится к наследию своего звездного родственника. «Это все сделал он. И это до сих пор живет здесь, веет. Никулин здесь, а подвести его никому в голову не придет. Есть в цирке негласное правило — каждая новая программа делается так, чтобы она понравилась Никулину», — рассказал Юрий Никулин в YouTube-шоу «Историс — Откройте, Давид!».

Юрий очень похож на своего дедушку внешне. Помимо работы в цирке, Юрий Никулин снимается в кино – его можно увидеть в картине «Мужчина с гарантией».