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Киноафиша Статьи «Дед раскочегарился»: 42-летний Ягудин вновь вышел на лед

«Дед раскочегарился»: 42-летний Ягудин вновь вышел на лед

5 июля 2022 15:55
«Дед раскочегарился»: 42-летний Ягудин вновь вышел на лед

Пользователи Сети не стали скрывать свой восторг.

Алексей Ягудин шокировал поклонников, вновь вернувшись на лед. Соответствующим видео спортсмен поделился в своем Telegram-канале.

В короткой записи фигурист показал часть своей тренировки. Ягудин вышел на лед одного из спорткомплексов, а снял на камеру все достижения его агент Леван Матуа, который был удивлен достижениям подопечного. Дело в том, что фигуристу удалось с первого раза выполнить тройной тулуп спустя 19 лет после завершения профессиональной карьеры.

«Вот дед раскочегарился», — иронизирует друг Ягудина.

Пользователи Сети остались в восторге от результатов кумира. Многие похвалили фигуриста за его спортивную форму, а некоторые даже призвали его вернуться в профессиональный спорт.

«Мастерство не пропьешь!», «Чемпион всегда чемпион», «Фантастика», — делятся мнением фанаты.

Фото: Legion-Media, East News
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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