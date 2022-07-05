«Дед раскочегарился»: 42-летний Ягудин вновь вышел на лед

Алексей Ягудин шокировал поклонников, вновь вернувшись на лед. Соответствующим видео спортсмен поделился в своем Telegram-канале.

В короткой записи фигурист показал часть своей тренировки. Ягудин вышел на лед одного из спорткомплексов, а снял на камеру все достижения его агент Леван Матуа, который был удивлен достижениям подопечного. Дело в том, что фигуристу удалось с первого раза выполнить тройной тулуп спустя 19 лет после завершения профессиональной карьеры.

«Вот дед раскочегарился», — иронизирует друг Ягудина.

Пользователи Сети остались в восторге от результатов кумира. Многие похвалили фигуриста за его спортивную форму, а некоторые даже призвали его вернуться в профессиональный спорт.