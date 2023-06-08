Децлу такая популярность и не снилась: в СССР рэп слушал каждый второй

Многие уверены, что рэп у нас появился с подачи Децла. Однако это не так. Одним из основоположников этого жанра можно смело считать советского композитора Алексея Рыбникова.

Музыкант, как известно, написал саундтрек к сказке 1975 года «Приключения Буратино». В картине звучит «Песня кукол», где используется речитатив, который сильно похож на рэп. А сама аранжировка сильно смахивает на хип-хоп. Более того, композиция звучит в разы прогрессивнее, чем американские образцы той эпохи.

Песня была суперпопулярна у советских детей, а это значит, что они приобщились к рэпу задолго до поколения 1990-х и 2000-х. А сегодня композиция обрела второе дыхание. В наши дни «Песня кукол» стала хитом среди младших школьников, которые превратили ее в танцевальный трек. Децлу такая слава и не снилась.