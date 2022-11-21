Дебош на съемках «Самой обаятельной и привлекательной» обернулся трагедией

Режиссера чуть было не свели в могилу.

Ту атмосферу, которая царила на съемочной площадке комедии «Самая обаятельная и привлекательная», не назовешь ни веселой, ни дружеской. За кадром между актерами постоянно случались ссоры. Одна из них едва не довела до беды.

Главной зачинщицей конфликтов стала Татьяна Васильева. Она постоянно спорила с режиссером Герольдом Бежановым, полагая, что тот из-за своей некомпетентности неверно трактует ее роль. Артистка была на редкость упрямой и не желала следовать указаниям кинодела.

Татьяна Григорьевна подала дурной пример Александру Абдулову, который тоже начал проявлять неуважение к Бежанову. Однажды актер на целых две недели отправился на гастроли, не предупредив режиссера, которого под влиянием скандальной коллеги по цеху начал считать непрофессионалом.

В итоге очередная перепалка закончилась тем, что Герольда Суреновича, которому тогда было всего 45 лет, госпитализировали с сердечным приступом. К счастью, врачам удалось спасти режиссера, а вот съемки фильма пришлось отложить почти на три месяца.