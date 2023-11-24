Даже Йовович не помогла: как сложилась жизнь Кати из «Вора» после переезда в США

Имя Екатерины Редниковой стало известно после выхода в прокат фильма «Вор» Павла Чухрая. Артистку поклонники осыпали комплиментами и были уверены, что перед ними будущая звезда отечественного кино. Однако жизнь знаменитости сложилась совсем иначе.

Дело в том, что Редниковой совсем не нравились сценарии, которые ей предлагали продюсеры. Она снималась довольно редко, но пыталась покорить Голливуд. Часто сниматься артистка летала на другой континент и даже успела поработать с Дэниэлом Крэйгом в фильме «Архангел».

После нескольких лет путешествий Редникова решила окончательно переехать в США. Первое время она жила у мамы Миллы Йовович в ее доме, но потом нашла собственное жилье. Артистка пыталась сниматься, но не смогла добиться заметных успехов в новой стране. А в 2008 году стала супругой продюсера Сергея Конова, от которого родилась сына Лавра.

С того времени Редникова ведет крайне закрытый образ жизни. Изредка ее можно увидеть в фильмах и сериалах, она не появляется на светских мероприятиях, предпочитая домашний уют свету софитов.