Даже Янковский не узнает: Фандера еще в детстве снялась в кино, но все забыли эти кадры

Сейчас Оксана Фандера и Филипп Янковский — это одна из самых известных российских кинопар. Более того, они стали достойными продолжателями творческого рода и воспитали себе смену. Их сын Иван Янковский уже сам является успешным артистом.

А ведь поначалу Фандера делала ставку не на актерскую, а на модельную карьеру. В 1988 году ей присудили почетное второе место на конкурсе красоты «Московская красавица». В этот же период состоялся и первый серьезный кинодебют будущей звезды в фильме «Корабль», который и стал решающим в выборе профессии.

Но мало кто знает, что на самом деле на экранах Фандера появилась почти на девять лет раньше, еще в детстве, причем сразу в известной картине. Вот только большинство зрителей ее там попросту не признали.

В ленте «Приключения Электроника» она исполнила эпизодическую роль школьницы, которая упорно называла Чижикова Рыжиковым. В кадре Фандера предстала в образе примерной пионерки. И уже тогда на съемочной площадке маленькая актриса прониклась творческим духом, хотя и появилась на экранах всего на несколько секунд.