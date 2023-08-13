Даже второй отец не остановил: Тарханова приняла радикальное решение по поводу карьеры

Глафира Тарханова по праву считается одной из самых успешных отечественных актрис. Она регулярно снимается в кино и сериалах и не забывает про театральную сцену. В течение 20 лет она служила в «Сатириконе» под руководством Константина Райкина, который стал для нее не только учителем, но и названным отцом.

Однако недавно звезда экрана приняла неожиданное решение. Тарханова завила, что покидает театр, на сцену которого попала в 17 лет. И знаменитость не остановило ни возмущение поклонников, ни уговоры самого Райкина, который не хотел расставаться с талантливой ученицей.

«Расставание — это всегда непросто... Я больше не актриса театра „Сатирикон“, 20 лет работы позади.⁣⁣ Благодарна всем и каждому», — написала Тарханова.

При этом артистка предпочла не разглашать причины, по которым приняла это серьезное решение. Многие поклонники предположили, что отказаться от «Сатирикона» она решила из-за занятости, ведь между съемками воспитывает четверых сыновей. Другие же были уверены, что Тарханова устала от игры в театре. Но тем не менее поклонники с нетерпением ждут возвращения звезды сцены.