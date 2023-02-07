Даже в актеры не пристроили: обомлеете, что стало с сыном звезды советского кино

Отнюдь не всегда дети именитых актеров идут по стопам родителей. Так, сын народного артиста Виктора Ракова Борис не стал связывать себя с театром и кино, несмотря на связи и авторитет отца.

Он родился в браке актера с Ольгой Илюхиной. Борис с раннего детства был очень болезненным ребенком: ему удалили почку и селезенку, а также сделали операцию на мозге после кровоизлияния. Раков был уверен, что эти испытания — наказание за измены Илюхиной. Ольга не скрывала, что любит другого. В итоге ушла к сопернику Виктора, и это сильно надломило актера. Но вскоре он нашел счастье с новой избранницей Людмилой, которая родила от него дочь. Позднее пара усыновила мальчика.

Старший наследник актера Борис давно вырос, и сегодня ему уже 35 лет. Отец сетует, что сын не нашел себя в жизни. Он нигде не работает и ничем не занимается. По словам Виктора, Борис занят лишь компьютерными играми и рок-музыкой. Артист даже не смог пристроить его в театр, ведь сыну это совсем не интересно. Об этом Раков рассказал журналистам издания «Экспресс газета».