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Даже улыбка та же: известная актриса стала копией Юлии Началовой

6 августа 2023 08:45
Даже улыбка та же: известная актриса стала копией Юлии Началовой

Она полностью перекроила себя.

Звезда шоу «Однажды в России» так увлеклась бьюти-процедурами, что ее подписчики уже бьют тревогу. Они совершенно перестали узнавать актрису и начали обвинять 33-летнюю ведущую в том, что она потеряла ощущение реальности.

Самые преданные подписчики уже давно привыкли к эпатажному поведению любимой звезды. Она нередко дразнит общественность откровенными нарядами и вызывающими фото. Но недавний снимок стал последней каплей.

На нем Яна Кошкина совершенно не похожа на себя. Скорее в ней угадываются черты недавно умершей Юлии Началовой. От сходства между ними мурашки по коже: те же улыбка, губы, овал лица и, кажется, даже разрез глаз.

Поклонники упрекнули актрису, что она слишком перестаралась в погоне за идеалами красоты и потеряла индивидуальность. Однако некоторые посчитали, что дело не в бьюти-уколах или пластической операции, а в увлечении ведущей фильтрами на фото.

Даже улыбка та же: известная актриса стала копией Юлии Началовой
Фото: Legion-Media, соцсети
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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