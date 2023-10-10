Даже сравнивают с Магомаевым: сердцеед из «Холопа» спел, и все ахнули
Звезде прочат большой успех.
Милош Бикович показал себя с новой стороны. Раньше красавчика знали как великолепного актера, а теперь он еще и запел.
Публика уже видела один подобный пример. К счастью, в этот раз народ имеет дело с настоящим талантом. Звезду экрана сравнивают не с Ольгой Бузовой, а с самим Муслимом Магомаевым.
Ссылкой на свой сольный дебют артист поделился в социальных сетях. Красавчик подчеркнул, что всегда с радостью пробует что-то новое. И тем не менее для него этого своеобразный выход из зоны комфорта.
Как бы там ни было, волновался сердцеед из «Холопа» напрасно. Услышав, как он поет, все ахнули.
«Вот молодец. Настоящий талант, в чистом виде. Какие еще способности в нем скрыты?», «Не зря вы играли Магомаева. Такой красивый голос!», «Девушкам точно понравится», «Это будет взрыв на российской эстраде», — обсуждают вокал знаменитости в Сети.