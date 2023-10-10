Даже сравнивают с Магомаевым: сердцеед из «Холопа» спел, и все ахнули

Милош Бикович показал себя с новой стороны. Раньше красавчика знали как великолепного актера, а теперь он еще и запел.

Публика уже видела один подобный пример. К счастью, в этот раз народ имеет дело с настоящим талантом. Звезду экрана сравнивают не с Ольгой Бузовой, а с самим Муслимом Магомаевым.

Ссылкой на свой сольный дебют артист поделился в социальных сетях. Красавчик подчеркнул, что всегда с радостью пробует что-то новое. И тем не менее для него этого своеобразный выход из зоны комфорта.

Как бы там ни было, волновался сердцеед из «Холопа» напрасно. Услышав, как он поет, все ахнули.