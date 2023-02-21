Даже спортом заниматься не может: Кисегач из «Интернов» раскрыла печальную правду о своем здоровье

Одним из главных проектов в карьере Светланы Камыниной стал ситком «Интерны», в котором она исполнила роль главврача Анастасии Кисечаг. После этого она снялась еще во многих популярных фильмах и сериалах, завоевав симпатию публики. При этом артистка старается вести закрытый образ жизни и редко делится с фанатами личными подробностями.

Так, оказалось, что звезда экрана последнее время страдает от серьезных проблем со здоровьем. Как призналась Камынина, ее суставы нельзя назвать здоровыми, а болезнь настолько серьезная, что она даже не может заниматься спортом и нагружать их сверх меры.

«Мое здоровье немного пошатнулось, и возникли странные проблемы с суставами», — цитирует слова артистки портал Wmj.

За фигурой же Камынина следит с помощью ограничений в еде. Она старается внимательно относиться к своему рациону, но не придерживается никаких диет, так как не хочет «себя насиловать».