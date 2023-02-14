Даже смотреть стыдно: при виде Жерара Депардье россияне впали в ступор (фото)

Жерар Депардье давно известен своим трепетным отношением к России. Однако одна из его выходок до сих пор не укладывается у русских поклонников в голове.

Дело в том, что актер снялся в роли Сталина, и выглядело это весьма странно. Режиссером картины выступила именитая французская актриса Фанни Ардан. В ее фильме «Диван Сталина» кроме Депардье также снялась Эмманюэль Сенье. Сюжет рассказывает о последних днях жизни Иосифа Виссарионовича, которые он провел на своей даче. Компанию ему составила женщина по имени Лидия, питавшая к генсеку романтические чувства. Как признавалась позднее Ардан, она создавала образ Сталина специально под Депардье.

Актер хотел показать политика с человеческой стороны, а не с диктаторской. Сталин в исполнении французского актера получился странным. Гримеры даже не пытались придать Жерару сходства с оригиналом — ему просто приделали пышные усы и зачесали назад волосы. Россиян такой образ Сталина не на шутку ошарашил. Что касается самого фильма, то на выходе получилась не историческая драма, а артхаус, который осилят немногие.