Даже родинка на том же месте: от двойника Синди Кроуфорд вас бросит в дрожь (фото)

Порой сходство между некоторыми селебрити поражает до глубины души. Так, общественность уже давно обратила внимание на копию топ-модели Синди Кроуфорд — на некоторых снимках их не отличат и родные матери.

Речь идет о голливудской красавице Еве Мендес. Она, как и Кроуфорд, обладает яркой эффектной внешностью: темные волосы, карие глаза, смуглая кожа. Но самое поразительное, что у Евы есть очень похожая родинка над губой, как и у Синди, и расположена «отметка» с той же стороны.

Многие поклонники даже строили целые теории о том, что Кроуфорд и Мендес приходятся друг другу родственницами. Но все это не более чем догадки. Просто в жизни встречаются вот такие близнецы, не связанные кровными узами.

Но этой паре «клонов» далеко до дуэта Натали Портман и Киры Найтли. Одной из актрис это сходство обеспечило путевку в мир кино. На съемках «Звездных войн» Портман играла королеву Падме, а роль ее двойника досталась Найтли. Ходили слухи, что загримированных актрис не могли отличить даже их родственники. И сегодня это феноменальное сходство между ними потрясает поклонников, а некоторые путают их до сих пор.