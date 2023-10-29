Даже Проскурякова на ее фоне богиня: как выглядит первая жена Николаева

Игорь Николаев давно состоит в счастливом браке с Юлией Проскуряковой, вместе с которой воспитывает дочь Веронику. Супругу композитора невзлюбили многие: причиной тому стала ее посредственная внешность.

Проскурякова, по словам поклонников Николаева, не идет ни в какое сравнение с Наташей Королевой, ведь в юности в период брака с композитором она была невероятной эффектной красавицей.

Однако не все видели первую супругу Игоря Юрьевича: на ее фоне Проскурякова просто «Мисс Вселенная».

В конце 70-х Николаев женился на своей однокласснице Елене Кудряшовой. Они прожили вместе десять лет и стали родителями дочки Юлии. Однако после знакомства с Королевой музыкант забыл о семье и переключился на новую пассию.

Игоря Юрьевича можно понять, ведь Елена далеко не красавица, у нее простое непримечательное лицо. Неудивительно, что Николаев отдал предпочтение роковой Королевой, о которой в 90-х мечтал каждый мужчина.