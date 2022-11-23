Даже представить стыдно: с кем на съемках «Великолепного века» крутил роман Рустем-паша

На съемочной площадке сериала «Великолепный век» кипели нешуточные страсти. Главным действующим лицом стал популярный актер Озан Гювен, воплотивший Рустема-пашу.

Коллеги просто обожали артиста за его отменное чувство юмора. При этом знаменитости активно приписывали роман с его экранной супругой, но Пелин Карахан поспешила расставить все точки над «i» и опровергла домыслы о своей связи с Гювеном. Впоследствии выяснилось, что он действительно крутил роман, но с совершенно другой артисткой.

Пусть не сразу, но Мерьем Узерли все же призналась, что потеряла голову от Озана. Знаменитости часто показывались вместе на публике, а зрители обращали внимание на особую химию между героями звезд исторической саги. Все это было не просто так: между коллегами завязались романтические отношения, правда, свадьбой они так и не закончились.