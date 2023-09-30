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«Даже после инсульта»: детали интимной жизни престарелого Джигарханяна поразят любого

30 сентября 2023 06:30
«Даже после инсульта»: детали интимной жизни престарелого Джигарханяна поразят любого

Многие мужчины позавидуют.

Армен Джигарханян до последнего дня оставался у всех на слуху. В личной жизни престарелого актера кипели бразильские страсти. Эта тема все еще обрастает любопытными подробностями из категории 18+.

Женитьба знаменитости на Виталине Цымбалюк-Романовской была сенсацией: разница в возрасте никому не давала покоя. Пианистка преданно любила творчество звезды советского кино. Именно с ним она потеряла невинность.

Тогда очаровательной блондинке был 21 год, а Армену Борисовичу — 64. Многие мужчины в такие годы ставят крест на половой жизни, но артист не хотел выходить из роли любвеобильного жеребца.

Цымбалюк-Романовская отметила, что в первую ночь Джигарханян был очень деликатен и внимателен. Для него близость была неотъемлемой частью отношений. И даже серьезный недуг это не изменил.

«После инсульта спрашивал, сможет ли», — рассказала пианистка в одном из YouTube-шоу.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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