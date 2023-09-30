«Даже после инсульта»: детали интимной жизни престарелого Джигарханяна поразят любого
Многие мужчины позавидуют.
Армен Джигарханян до последнего дня оставался у всех на слуху. В личной жизни престарелого актера кипели бразильские страсти. Эта тема все еще обрастает любопытными подробностями из категории 18+.
Женитьба знаменитости на Виталине Цымбалюк-Романовской была сенсацией: разница в возрасте никому не давала покоя. Пианистка преданно любила творчество звезды советского кино. Именно с ним она потеряла невинность.
Тогда очаровательной блондинке был 21 год, а Армену Борисовичу — 64. Многие мужчины в такие годы ставят крест на половой жизни, но артист не хотел выходить из роли любвеобильного жеребца.
Цымбалюк-Романовская отметила, что в первую ночь Джигарханян был очень деликатен и внимателен. Для него близость была неотъемлемой частью отношений. И даже серьезный недуг это не изменил.
«После инсульта спрашивал, сможет ли», — рассказала пианистка в одном из YouTube-шоу.