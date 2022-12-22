«Даже не знал, что это русский фильм»: какой хит СССР часто показывали по ТВ в США
Американские зрители остались в таком же восторге от фильма, как и советские поклонники.
Классика советского кино нередко оказывалась в заграничных кинотеатрах и на телевидении. Многие иностранные зрители прекрасно знакомы, например, с мультфильмом «Остров сокровищ» или с картинами Андрея Тарковского. При этом мало кто догадывался, какой фильм стал настоящим хитом на американском ТВ.
Как рассказал режиссер Квентин Тарантино, с детства он был большим поклонником кинематографа. Он регулярно посещал кинотеатры, а после проводил все время у телевизора. И именно тогда он увидел драму Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского «Человек-амфибия». Будущий постановщик так впечатлился картиной, что она до сих пор остается одной из его самых любимых.
При этом американские каналы не стремились рассказывать зрителям какие-либо подробности о фильме. Они старательно скрывали, что «Человек-амфибия» создан советскими режиссерами, поэтому правду о фильме Тарантино узнал через много лет.
«Русская картина, „Человек-амфибия“. Ее переозвучили в США и не показывали в кинотеатрах, но достаточно часто крутили по телевизору, по девятому каналу. В детстве я даже и не знал, что это русский фильм», — рассказывал режиссер.