«Даже не знал, что это русский фильм»: какой хит СССР часто показывали по ТВ в США

Американские зрители остались в таком же восторге от фильма, как и советские поклонники.

Классика советского кино нередко оказывалась в заграничных кинотеатрах и на телевидении. Многие иностранные зрители прекрасно знакомы, например, с мультфильмом «Остров сокровищ» или с картинами Андрея Тарковского. При этом мало кто догадывался, какой фильм стал настоящим хитом на американском ТВ.

Как рассказал режиссер Квентин Тарантино, с детства он был большим поклонником кинематографа. Он регулярно посещал кинотеатры, а после проводил все время у телевизора. И именно тогда он увидел драму Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского «Человек-амфибия». Будущий постановщик так впечатлился картиной, что она до сих пор остается одной из его самых любимых.

При этом американские каналы не стремились рассказывать зрителям какие-либо подробности о фильме. Они старательно скрывали, что «Человек-амфибия» создан советскими режиссерами, поэтому правду о фильме Тарантино узнал через много лет.