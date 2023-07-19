Даже на похороны прийти поленятся: эти знаки Зодиака бросают пожилых родителей

Они вылетают из родительского гнезда, чтобы никогда туда больше не вернуться.

В жизни каждого человека наступает момент сепарации, когда он должен отделиться от родителей и стать самостоятельным. К кому-то это осознание приходит раньше, к кому-то позже. Но в большинстве случаев, вылетев из родительского гнезда, люди регулярно возвращаются туда в качестве дорогих гостей. Этого не скажешь о представителях определенных знаков зодиака. Они разрывают отношения с близкими раз и навсегда.

Близнецы

Люди, рожденные под знаком Близнецов, нередко считают, что родители их недооценивают. Представители воздушной стихии запоминают все мелкие обиды, нанесенные им в детстве, все невыполненные “хочушки” и таким образом демонизируют в своем сознании образ отца и матери. Хотя, на самом деле, иногда они слишком уж себя накручивают.

Чтобы обижаться на родителей было еще удобнее, уроженцы этого знака легко стирают из своей памяти добрые и светлые воспоминания, сделав при этом акцент на негативе.

Переубедить Близнецов, что на самом деле все не так, как они себе придумали, сложно. Даже если воздушный знак осознает, что был не прав, все равно из гордости будет придерживаться первоначальной версии.

Стрелец

Сердце зовет Стрельца отправиться в путешествие по белому свету. Представитель огненной стихии не испытывает большой привязанности к отчему дому и родителям, куда важнее для него свежие впечатления. Неудивительно, что он рано сепарируется и вылетает из родительского гнезда, чтобы больше никогда в него не вернуться.

Новые города, страны, люди настолько захватывают Стрельца, что он совершенно забывает о прежней жизни.

Возможно, иногда, вдалеке от родных мест, его охватывает нечто вроде ностальгии, удивления, мол, “как далеко я зашел”. Но в целом этот огненный знак не скучает по покинутому дому и близким людям.

Рыбы

Несмотря на безобидный внешний вид, Рыбы - знак, с которым довольно сложно поладить. Особенно когда он находится в подростковом возрасте. Представители водной стихии не находят общего языка с родителями и постоянно бросаются хлесткими фразами в духе: “Уйду из дома и больше никогда не вернусь!” Случается и так, что Рыбы выполняют свое обещание.

Спустя годы родители могут попробовать выйти на контакт с подросшими Рыбками.

Однако это похоже на русскую рулетку - в некоторых случаях представители знака с возрастом обретают мудрость и налаживают отношения с близкими, в некоторых - пресекают попытки помириться на корню.