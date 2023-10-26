Даже лучше оригинала: как сейчас живет и выглядит русская копия Джоли

В нулевых Анджелину Джоли называли самой привлекательной женщиной в мире. Все девушки мечтали стать похожими на звезду «Лары Крофт», и некоторые смогли приблизиться к заветной цели. Россиянка Регина Кова прославилась как двойник голливудской звезды. На некоторых фото уроженку Дальнего Востока не отлить от Джоли.

Пухлые губы, точеные скулы и выразительные голубые глаза — все это роднит Регину с ее кумиром. Девушка признается, что достичь сходства ей помогают не только природные данные, но и умелый макияж, а также подражание мимике экс-супруги Брэда Питта.

Впрочем, сейчас легендарная Энджи переживает не лучшие времена. Развод и судебные тяжбы, сильная потеря веса и возможная болезнь. Нынешняя 48-летняя Джоли мало похожа на себя прежнюю, в то время как Кова цветет и пахнет. Барышня участвует в конкурсах красоты и успешно работает моделью.