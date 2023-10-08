Даже Кустинская не спасла: эту советскую комедию признали одной из худших

Казалось бы, имя признанных советских звезд в титрах фильма гарантирует любой картине успех. Однако в истории кинематографа СССР были громкие провалы, от которых не могли застраховать талантливые актеры.

Одним из ярких примеров служит комедия «Королевская регата». Режиссер Юрий Чулюкин выпустил фильм в 1966 году. Сюжет проекта был посвящен команде студентов авиационного института, которые принимают участие в спортивных соревнованиях.

К тому времени постановщик уже снял своих знаменитых «Девчат», во время работы над которыми поругался с женой Натальей Кустинской. Именно она должна была сыграть главную роль в комедии, но худсовет решил по-другому. Поэтому в своем новом проекте Чулюкин сразу же отдал центральную героиню супруге.

Однако блондинка Кустинская не спасла советскую комедию.

Фильм провалился в прокате, а критики назвали его недоработанным и поверхностным. В рецензиях эксперты отмечали, что сюжет не предполагает никакого остроумия, там нет психологически разработанных образов. Единственным плюсом фильма считали его красочную составляющую.

Карьерная неудача переполнила чашу терпения Кустинской. В том же году она развелась с Чулюкиным.