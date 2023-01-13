Даже Киркоров сыграл лучше: не поверите, кого прочили на роль Ипполита в «Иронии судьбы»

Эльдар Рязанов долго и кропотливо отбирал актеров для своей картины «Ирония судьбы, или С легким паром!». Но не всем его планам было суждено сбыться, ведь изначально Ипполита должен был сыграть вовсе не Юрий Яковлев.

Рязанов хотел, чтобы роль ревнивого жениха Нади исполнил Олег Басилашвили. Как-то режиссер дал обещание снимать актера в каждой своей картине. Но в тот момент Басилашвили переживал не лучшие времена — он совсем недавно потерял отца и не был готов к съемкам.

Тогда Эльдар Александрович пригласил Андрея Миронова. Но артист отказал, потому что считал Ипполита скучным и слабым персонажем. Рязанов не стал его переубеждать, ведь с таким подходом Миронов не смог бы показать героя интересным и харизматичным. Его Ипполит, вероятно, получился бы менее убедительным, чем даже у Филиппа Киркорова в «СамоИронии судьбы».

Кстати, Андрей Миронов хотел сыграть Лукашина, но тут уже сам режиссер сказал нет. По его мнению, актер был слишком привлекательным для такого недотепы как Женя.