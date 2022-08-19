«Даже к гадалке ходить не надо»: над Волочковой нависла новая угроза

Не успела бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова выдохнуть, как тут же получила дурную весть. Оказалось, что организация, в которой артистка проработала столько лет, намерена вновь судиться со своей бывшей артисткой.

Таким образом, предыдущая победа балерины оказалась неокончательной. Более того, сейчас Волочкова даже уверена — в ее случае вариант это дело выиграть окончательно, не такой уж и очевидный, ведь «история коррупмирована, а суд ангажирован», считает она.

«Я не могу ничего утверждать наверняка. Но то, что история коррумпирована, а суд ангажирован — даже к гадалке ходить не надо. Я не голословна, у меня все подкреплено доказательствами. Мы с моим адвокатом планируем идти до конца. Я хочу предать огласке беспредел, который творится в Большом театре», — категорично заявила она BLITZ+.

Сейчас Волочкова будет биться до последнего, хоть и признает, что борьба будет неравной. Сдаваться прима не намерена, о чем и заявила во всеуслышание.