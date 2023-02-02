Даже имена одинаковые: обомлеете, увидев на экранах копию Кисегач из «Интернов»

У многих звезд шоу-бизнеса есть не менее знаменитые двойники. Нашелся он и у актрисы Светланы Камыниной, которую зрители помнят по роли главврача Анастасии Кисегач в популярном сериале «Интерны».

Артистка отличается довольно незаурядной внешностью, но, как оказалось, она такая не одна. У знаменитости есть копия, с которой ее объединяет не только поразительное сходство, но и одинаковые имена.

Зрители порой путают Камынину и Светлану Зейналову, ведущую шоу «Доброе утро». Глядя на фотографии знаменитостей, интернет-пользователи не сразу могут сообразить, кто есть кто. В судьбе звезд экрана тоже не обошлось без совпадений — обе стали известными далеко не сразу.

На телевидение Зейналова пришла через несколько лет работы в театре. Камынина же получила роль Кисегач только в 29 лет, а до этого была вынуждена оставаться в тени.