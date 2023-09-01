Даже хуже Петрова: этого актера называют главной бездарностью России

Долгие годы Александр Петров сталкивался с критикой публики. Любители кино называли его самым бесталанным среди молодого поколения актеров, а многие из его проектов не могли похвастаться высокими рейтингами. Однако оказалось, что не только Петрова публика считает плохим артистом.

Так, именно Данилу Козловского большинство признает заурядным актером, который не справляется со своей профессией. Якобы на экране внимание он привлекает только эффектной внешностью. И из-за отсутствия харизмы и пластичности во всех ролях выглядит совершенно одинаково.

При этом Козловский, как уверены авторы Дзен-канала «КиноМаг», не обладает и режиссерским талантом. Не так давно он представил сериал «Чернобыль» и авторский проект «Карамора», которые были раскритикованы за скомканный сюжет и невнятную игру артистов.