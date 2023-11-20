Даже грозил расправой: после чего Гафт стал главным врагом Кобзона

Иосиф Кобзон был очень ранимым и обидчивым артистом. Об этом хорошо знали его близкие, стараясь не нарушать душевное равновесие музыканта. А вот незнакомые с ним люди так исполнителя не берегли.

Особенно сложными были отношения Кобзона и Валентина Гафта. Артист считался автором колких эпиграмм, которые то и дело посвящал разным звездам. Не оставил он без внимания и певца.

В одном из стихотворений Гафт высмеял национальность Кобзона, а в другом — прошелся по его внешности. Он акцентировал внимание на парике музыканта, которым тот скрывал наметившуюся лысину.

Прославленный артист был в ярости от таких публичных и унизительных шуток. Коллеги Гафта вспоминали, как Кобзон даже грозил автору эпиграмм расправой, обещая при встрече снять с него скальп. А когда музыкант выяснил, что одно из стихотворений артист написал вместе с Никасом Сафроновым, то прервал общение и с художником. Только после обстоятельной беседы Кобзон простил давнего друга.