Даже дышать тяжело стало: как выглядит умопомрачительный сын «Бедной Насти»

Актриса Елена Корикова никогда не рассказывала об отце своего единственного ребенка. Известно, что она забеременела, будучи студенткой ВГИКа. Ее сыну 29 лет, личность он не публичная, можно сказать, таинственная.

По слухам, отцом Арсения был православный священник и сын актрисы Екатерины Васильевой Дмитрий Рощин. Якобы он был без ума влюблен в Корикову в студенчестве, но жениться на красотке из «Бедной Насти» не позволила мать. В прессе Рощин открещивался от отцовства, тем более что в официальном браке с дочерью советского скульптора Любовью Клыковой у него 8 детей.

Корикова воспитывала сына одна. Арсения нельзя назвать открытым человеком: в его социальных сетях почти нет постов личного характера. По опубликованным фото, с которых смотрит брутальный мужчина с зелеными глазами, идеальной кожей и легкой небритостью, можно предположить, что он взял все лучшее от матери и отца (кем бы он ни был). Арсений увлекается спортом и кулинарией, посещает тусовки в столичных клубах.