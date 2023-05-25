Даже дети не остановили: принц Гарри съехал от Маркл после постыдного скандала

Появилось очередное доказательство тому, что брак принца Гарри и Меган Маркл дал трещину. Многие в Сети обратили внимание на то, как скромно герцоги отметили пятую годовщину свадьбы. А теперь стало известно, какой подарок муж и жена сделали друг другу — они разъехались.

Об этом изданию The Sun сообщил инсайдер. Младший сын Карла III покинул особняк в Монтесито и обосновался в одном из элитных отелей неподалеку. Не остановили Гарри даже любимые дети — сын Арчи и дочь Лилибет.

Источник также поведал, почему внук ныне покойной Елизаветы II принял такое решение. Ради возлюбленной Гарри был готов на все, даже отказался от королевских привилегий, но вместо благодарности получил бесконечные упреки и истерики жены. Герцог устал от напряженности в отношениях с Маркл, поэтому и самоустранился после очередного постыдного скандала.