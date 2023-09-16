Даже бороду сбрил: Иван Ургант возвращается на экраны

Поклонники Ивана Урганта могут ликовать: в скором времени их любимец появится на экранах. Но не на телевидении, откуда артиста попросили еще несколько месяцев назад, а в кино. Актер сыграл одну из главных ролей в новой картине, снятой фондом Александра Сокурова. Как будет называться фильм и о чем он, пока не известно. Но в Сети появились кадры со съемочной площадки. Режиссером проекта выступил Николай Солодовников.

На данный момент съемки уже завершены. Это подтверждает и изменившийся имидж телеведущего. Последние пару лет Ургант появлялся на публике с внушительной бородой. Недавно же мужчина поделился с подписчиками новым фото, на котором предстал с гладко выбритым лицом и короткой стрижкой.

Фанаты предположили, что Иван вынужден был носить обильную растительность на лице из-за роли, теперь же он полностью предоставлен себе и может выбирать стиль самостоятельно.