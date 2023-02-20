Даже бомжи такое не наденут: гляньте, что стало с культовой звездой Голливуда

Хелена Бонем Картер не раз признавалась, что больше всего любит играть настоящих безумцев. Глядя на то, как сегодня выглядит актриса, в это легко поверить.

Поклонники с сожалением отмечают, что за последние годы внешность звезды фильмов о Гарри Поттере изменилась не в лучшую сторону. Особенно сильно их беспокоит стиль в одежде, которому артистка отдает предпочтение.

Экс-супруга Тима Бертона больше не соответствует званию звезды Голливуда. Все чаще она появляется на публике в таких лохмотьях, которые не наденет даже бомж. Например, не так давно в Сеть утекло фото, сделанное во время прогулки знаменитости. Стоит признать, что на нем артистка запечатлена в весьма странном виде.

Для выхода в свет она облачилась в объемную куртку из шерстяного платка, блузку, юбку в пол, леггинсы и массивные кроссовки. Необычный аутфит Хелена дополнила сразу двумя сумками, одна из которых была украшена крупными цветами.

Также многие обратили внимание на неопрятную прическу знаменитости. Актриса не стала прятать седину, из-за чего интернет-пользователи пришли к неутешительному выводу о том, что она совсем перестала следить за собой.