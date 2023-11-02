Даже без грима Кащей: на Милляра в старости было невозможно смотреть без слез

Георгий Милляр обрел всесоюзную славу, но умер всеми забытым. Зрители полюбили его как Бабу-Ягу и Кащея Бессмертного, однако времена изменились, а в новых реалиях артист оказался никому не нужным.

Он мечтал сниматься до конца своих дней, но в суровые 90-е остался у разбитого корыта. Александр Роу, снявший актера почти во всех своих картинах в ролях злодеев, умер. К тому же и киносказки утратили былую популярность среди режиссеров.

Под конец жизни лицедей совсем сдал. Он ел черствый хлеб и годами носил старое потрепанное пальто. И даже без грима был похож на настоящего Кащея.

Желая быть нужным зрительской аудитории, Милляр брался за любую работу. В одной из последних лент со своим участием он предстал в образе пожилого бандита. Смотреть на него без слез было невозможно. Георгий Францевич превратился в сморщенного и до ужаса худого старика.