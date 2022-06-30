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Киноафиша Статьи «Дайте мне здоровую женщину, без неврозов»: Пьеха выступил с громким заявлением

«Дайте мне здоровую женщину, без неврозов»: Пьеха выступил с громким заявлением

30 июня 2022 17:00
«Дайте мне здоровую женщину, без неврозов»: Пьеха выступил с громким заявлением

Музыкант заставил поклонников обсуждать свою личную жизнь.

Стас Пьеха рассказал о том, что представляет для него идеальная женщина. Как оказалось, певец не предпочитает какой-то отдельный тип избранниц.

По словам артиста, он с уважением и любовью относится ко всем женщинам, считая их одинаково привлекательными и интересными. Артист не акцентирует внимание на внешности представительниц противоположного пола, но при этом уверен, что симпатия у человека возникает благодаря схожести их неврозов, поэтому ему нужна спутница жизни со здоровой нервной системой.

«Никакого идеала у меня нет, дайте мне здоровую женщину, без неврозов», — цитирует слова артиста портал WomanHit.

Также музыкант рассказал, что не считает, например, яркий образ или харизму необходимой вещью для того, чтобы понравиться кому-то. По его мнению, достаточно быть лишь опрятным человеком и «что-то из себя представлять».

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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