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Давно не подросток-красавчик: вы не узнаете парня из фильма «Папаши» с Ришаром и Депардье

18 сентября 2022 08:15
Давно не подросток-красавчик: вы не узнаете парня из фильма «Папаши» с Ришаром и Депардье

Он так и не стал звездой.

Многие помнят красавчика Стефана Бьерри по роли Тристана во французской комедии «Папаши». Несмотря на знаковую роль, звездного прорыва в актерской карьере Бьерри так и не случилось.

Стефан Бьерри все еще мелькает во французском кино – он появлялся в долгоиграющем сериале «Жизнь прекрасна», снялся в фильмах «Зануда» и «Дело Горджи».

Бьерри сыграл множество ролей в театре – он исполнял роли как в классических пьесах, таких как «Федра» Расина и «Юлий Цезарь» Шекспира, так и в современной французской драме.

Спустя 40 лет после премьеры «Папаш» Бьерри сильно изменился. Сейчас ему 58. Это взрослый состоявшийся мужчина, который все же не утратил своего юношеского обаяния.

Давно не подросток-красавчик: вы не узнаете парня из фильма «Папаши» с Ришаром и Депардье
Фото: Legion-Media, кадр из фильма "Папаши" (1983), кадр из сериала "Жизнь прекрасна" (2004)
Алла Новикова
Алла Новикова
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