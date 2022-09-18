Давно не подросток-красавчик: вы не узнаете парня из фильма «Папаши» с Ришаром и Депардье

Он так и не стал звездой.

Многие помнят красавчика Стефана Бьерри по роли Тристана во французской комедии «Папаши». Несмотря на знаковую роль, звездного прорыва в актерской карьере Бьерри так и не случилось.

Стефан Бьерри все еще мелькает во французском кино – он появлялся в долгоиграющем сериале «Жизнь прекрасна», снялся в фильмах «Зануда» и «Дело Горджи».

Бьерри сыграл множество ролей в театре – он исполнял роли как в классических пьесах, таких как «Федра» Расина и «Юлий Цезарь» Шекспира, так и в современной французской драме.

Спустя 40 лет после премьеры «Папаш» Бьерри сильно изменился. Сейчас ему 58. Это взрослый состоявшийся мужчина, который все же не утратил своего юношеского обаяния.