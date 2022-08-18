«Давно не девочка»: оголившуюся в 53 Дженнифер Лопес поставили на место

Дженнифер Лопес всколыхнула поклонников, представив свой новый крем Jlo Body by JLo Beauty. На рекламных плакатах артистка позирует полностью обнаженной, доказывая собственным примером эффективность косметики. Якобы она работает настолько хорошо, что сделает любую кожу намного подтянутее. Однако далеко не все фанаты оценили провокационные снимки певицы.

По мнению пользователей Сети, 53-летней певице нужно быть намного скромнее. Как отметили фанаты, Лопес не стоит оголяться на плакатах и выставлять свое тело на всеобщее обозрение. Также многие обратили внимание, что не так давно артистка вышла замуж, поэтому ее супруг Бен Аффлек вряд ли остался в восторге от столь откровенных кадров.

«Ты давно не девочка, пора бы угомониться», — делятся мнением пользователи Сети.

Единственной, кто поддержал Лопес, оказалась телеведущая Ульрика Йонссон. В своей колонке для The Sun она призналась, что артистка вдохновляет своим поступком женщин по всему миру не стесняться своего тела и быть уверенными в себе.