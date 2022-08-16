«Давай поженимся!» осталась не у дел: вот кто станет ведущим шоу «Голос 60+»

Проект «Голос 60+» станет первым из трех музыкальных шоу, работа над которыми начнется в этом сезоне. Многие поклонники уже несколько месяцев строили предположения, вернется ли Дмитрий Нагиев в качестве ведущего или создатели решили обновить программу. Оказалось, все их предположения далеки от реальности.

Как указано в официальном пресс-релизе, ведущей в новом сезоне станет Лариса Гузеева. Артистка, по ее собственным словам, очень волнуется и уже готова к критике, ведь понимает, что зрители давно привыкли к другой знаменитости в шоу.

«В раскрученные проекты всегда очень сложно входить. Даже если ты прыгнешь выше головы, тебя все равно будут сравнивать», — рассказывает Гузеева.

Нагиев же решил покинуть программу, поскольку захотел взять творческий отпуск. Как оказалось, в самом начале сотрудничества он объявил продюсерам, что после десяти лет работы обязательно уйдет из «Голоса» на некоторое время. Пока неизвестно, кто именно займет его место в двух оставшихся передачах: «Голос» и «Голос.Дети».