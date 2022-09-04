Дать 53 невозможно: вы не поверите, как сейчас выглядит победивший рак Филипп Янковский

Несколько лет назад Филипп Янковский шокировал поклонников неожиданной новостью: он пытается победить рак. Актер долгое время скрывал диагноз от своих фанатов, но сильные перемены во внешности артиста породили множество слухов, поэтому артист предпочел сам раскрыть правду. Знаменитость прошел продолжительный курс химиотерапии и лечился не только на родине, но и за границей. В итоге Филипп смог справиться с болезнью.

Теперь артист восстанавливается после тяжелых процедур. Не так давно он стал гостем красной ковровой дорожки на премьере второго сезона сериала «Контейнер». Как отметили поклонники и представители СМИ, на мероприятии знаменитость выглядел очень посвежевшим и совершенно здоровым. Очевидно, что проблемы со здоровьем больше не беспокоят Янковского.

В социальных сетях актер также не забывает делиться своими свежими снимками. В комментариях пользователи Сети не скупятся на комплименты, обсуждая и новые работы артиста, и его внешний вид.