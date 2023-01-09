Даст фору 20-летним: возраст звезды индийского кино повергнет в шок

Айшвария Рай построила невероятно успешную актерскую карьеру. Сначала она стала звездой Болливуда, а после покорила и Голливуд.

Свой путь к славе знаменитость начала в качестве модели, но вскоре решила засветиться и на съемочной площадке. Дебютным проектом артистки стала драма «Тандем», которая полюбилась и зрителям, и критикам.

Впоследствии фильмография Рай начала стремительно пополняться успешными картинами — актриса стала главной звездой индийского кино, громко заявив о себе на весь мир.

Любопытно, что с годами Айшвария совсем не теряет своей популярности и красоты. Артистка, которая в свои 50 лет даст фору 20-летним, не скрывает, что потрясающей внешностью обязана не только генетике.

По словам Рай, она тщательно следит за собой. Чтобы кожа оставалась гладкой и свежей, Айшвария выпивает не менее двух литров воды в день и не забывает делать маски из глины и огурцов. Кроме того, знаменитость полностью исключила из своего рациона фастфуд.