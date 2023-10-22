Данелия использовал не только Крамарова, но и простых людей: вот как это было

Режиссер не всегда был честен с публикой.

Георгий Данелия был известен не только своим талантом, но и характером. Он не боялся шутить над цензорами и нередко использовал популярность артистов в своих целях. Больше всего ему помогал Савелий Крамаров.

Дело в том, что Крамаров снялся в нескольких работах режиссера, но ему никогда не доставались серьезные роли. Артист всегда перевоплощался в недалеких, но обаятельных героев. Поэтому зрители были уверены: в жизни любимый артист тоже не отличается умом.

Из-за этого Данелия регулярно отправлял его на рынок во время съемок.

Низкие бюджеты не позволяли режиссеру покупать необходимое количество продуктов для съемочной группы. Так что Крамаров ходил по рынкам, знакомился с продавцами, а те задаривали его продуктами.

Актеру же не нравился такой подход. Он не любил обманывать людей, но соглашался на хитрость Данелии, уважая его талант.