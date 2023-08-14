Дана Борисова оголилась после пластики: живот ведущей вызывает отвращение

Дана Борисова набралась смелости и легла под нож хирурга ради стройной фигуры. Звезда не раз делала липосакцию, но результат операций лучше никому не показывать.

Телеведущая не стала томить россиян мучительным ожиданием и спустя всего месяц после операции показала свой новый живот. Тогда увиденное шокировало публику, хоть блондинка сразу предупредила: оценивать конечный результат слишком рано.

Вот только время шло, а лучше картина так и не стала. Борисова пыталась исправить ситуацию с помощью еще одного хирургического вмешательства. Но ее живот, как и прежде, вызывает у интернет-пользователей отвращение.

О стальном прессе знаменитости остается только мечтать. В области талии у теледивы виден избыток лишнего веса. Кожа в области живота не подтянулась — она по-прежнему выглядит дряблой и бугристой.

Судя по всему, звезду экрана это не смущает. Кажется, Борисова смирилась с тем, что операции не оправдали ее надежд. Ведущая продолжает показывать фанатам честные фото в купальнике, отказываясь от ретуши.