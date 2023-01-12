Дамблдор так и не узнал правду: этот факт со съемок «Гарри Поттера» растрогает любого

Волшебный мир Гарри Поттера поражает своей продуманностью, а фильмы об этом мальчике настолько реалистично сняты, что невольно можно и самому поверить в существование Хогвартса. Создать такое впечатление получилось благодаря детальной проработке каждой сцены. Иногда даже сами актеры не понимали, что является действительностью, а что выдумка.

Ричард Харрис, сыгравший Дамблдора в первых частях франшизы, был поражен дрессировкой магического феникса. Подлинное удивление актера настолько сильно тронуло всю съемочную команду, что никто не решился сказать ему правду. На самом деле птица была всего лишь правдоподобной куклой.

Отношения между героями тоже были показаны очень реалистично. Этому способствовала атмосфера на площадке. Например, близнецы Фелпсы были юмористами как на экране, так и в реальной жизни. Перед съемками вальса Руперта и Мэгги Смит братья убедили подростка в том, что он должен был выучить целый танец. Волнение бедного Рона в этом эпизоде было хорошо заметно всем коллегам и зрителям.