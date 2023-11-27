Далеко не «Зимородок»: этот сериал о «ночных бабочках» признан самым популярным в России

Сериал «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным в главной роли покорил сердца зрителей и стал настоящим хитом. По данным исследовательской компании Mediascope, он стал самым популярным у интернет-пользователей. И это совсем не удивительно, ведь в этом драматическом проекте режиссер Сарик Андреасян умело раскрывает глубокие эмоции героев, а актер, сыгравший главную роль, великолепно передает их на экране зрителям.

На втором и третьем местах в рейтинге оказались турецкий сериал «Зимородок» и отечественный проект «Папины дочки». Обе картины тоже пользуются огромной популярностью у зрителей. «Зимородок» поразил посмотревших своими яркими образами и захватывающим сюжетом, а «Папины дочки», будь то оригинальная версия или продолжение под названием «Папины дочки. Новые», завоевали сердца многих своей остротой и правдивостью.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что российские зрители все больше интересуются сериалами, которые не только развлекают, но и заставляют задуматься. Здесь и драма с Прилучным в главной роли, и турецкий сериал с его непредсказуемым сюжетом, и «Папины дочки», где откровенно и с юмором повествуют о жизненных проблемах обычной семьи, их радостях и трудностях.