Далеко не строгий следователь: ахнете, увидев Кибрит из кинохита «ЗнаТоКи» в 21 год

Эльза Леждей считалась одной из самых красивых актрис СССР. Она прославилась благодаря роли Зины Кибрит из нашумевшего сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи». Мало кто вспомнит, с чего начинала свою карьеру эта очаровательная актриса и как она выглядела в юные годы.

Леждей стала сниматься еще в студенчестве. Эльза Ивановна получила роль в исторической картине Юрия Егорова «Море студеное». Начинающая актриса сыграла невесту пропавшего рыбака Варвару. Ее работу высоко оценили и зрители, и режиссеры, которые поняли, что на небосклоне зажглась новая кинозвезда.

Юная Леждей совсем не походила на строгую Кибрит «ЗнаТоКов». У актрисы было миловидное женственное лицо, обворожительная улыбка и нежный проникновенный взгляд. Устоять перед такой красавицей было невозможно. Будь она голливудской актрисой, ей бы восхищался весь мир.

После картины «Море студеное» Эльза Ивановна начала получать предложения от режиссеров. После «ЗнаТоКов» актриса стала всесоюзной звездой. Увы, но образ Кибрит был самым ярким в ее карьере, из-за чего Леждей превратилась в его заложницу. Она продолжала сниматься в кино, но ни одна из ролей не принесла ей большого успеха. Последним фильмом актрисы стала картина «Волчицы», где она сыграла безутешную мать.