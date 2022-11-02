Далеко не покорная старушка: что скрывала от зрителей главная бабушка советского кино

Путь Татьяны Пельтцер к известности не был легким. Она начала выступать на сцене еще в 1916 году, а первую роль в кино получила только после начала войны. Слава к ней пришла лишь в зрелом возрасте. После съемок в картинах «Приключения желтого чемоданчика», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» Пельтцер закрепила за собой статус главной бабушки советского кино.

Зрители обожали актрису за душевность и тепло. Но в реальной жизни она была далеко не покорной старушкой, за сложный характер ее невзлюбили другие артисты. Пельтцер могла высказать в споре все, что думала. Например, в конфликте с Марком Захаровым она заявила, что «те, кто ничего не могут, лезут в режиссеры». Но худрук «Ленкома» не затаил злобу на артистку, по-прежнему доверяя ей ведущие роли в постановках.

А когда из театра собирались исключить Александра Абдулова, Пельтцер на худсовете негодовала и прямо сказала в лицо коллегам, что на них никто «ходить в „Ленком“» не будет. Много позже актер отплатил ей за доброту. На спектакле «Поминальная молитва» в 1989 году он произносил реплики за Татьяну Ивановну, которая уже страдала от потери памяти.