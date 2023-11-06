Далеко не красавец: на детское фото главного секс-символа России без смеха не взглянешь
Вот это преображение.
На месте Оксаны Акиньшиной мечтают оказаться многие женщины. Блондинке крупно повезло: она закрутила роман с главным секс-символом страны. Но многих интересует вопрос, показывал ли Данила Козловский возлюбленной свои детские фото. Это ведь то еще зрелище.
Сегодня актер и режиссер — статный брюнет с волевым подбородком, подтянутым телом, бездонными глазами и чарующим голосом. Но в детстве знаменитости до звания красавчика было как до Луны.
Увидеть архивные кадры с Данилой можно при просмотре сериала «Простые истины». Козловский предстал перед публикой в образе пухлощекого шестиклассника. Поверить, что из него вырастет мачо и сердцеед, было сложно.
«Козловский был такой непримечательный мальчик, полненький, а сейчас красавец какой!», «Неожиданно. Очень изменился», «Не могу без смеха на него в детстве смотреть», — обсуждают кардинальное преображение артиста в Сети.