Далеко не Брэд Питт: этот седой и старый актер признан самым сексуальным мужчиной в мире

Каждый год американское издание People определяет самого сексуального мужчину года. В разное время этот статус получали Брэд Питт, Райан Рейнольдс, а в прошлом году — Крис Эванс. И если в большинстве случаев публика поддерживает выбор экспертов, то иногда их мнение вызывает лишь удивление.

Так, самой привлекательной знаменитостью в этом году был признан Патрик Демпси. Уроженец США, он прославился ролью в сериале «Анатомия страсти», комедии «Бриджит Джонс 3» и других успешных проектах. В этом году артист встретил 56-летие и давно отличается сединой, которая вместе с загаром стала его визитной карточкой.

Выбор издания шокировал читателей. Как отметили некоторые пользователи Сети, Патрик выглядит чересчур старым для этой награды. Другие же похвалили экспертов за не самый очевидный выбор, ведь Демпси прекрасно выглядит для своих лет, а его карьере могут позавидовать другие, более опытные артисты.