Далека от идеала: гляньте, какой была Брижит Бардо в 21 год (фото)

Брижит Бардо считалась главным секс-символом 50-х и 60-х годов наравне с Мэрилин Монро. Эффектная блондинка с густо накрашенными глазами и пышным начесом стала иконой стиля. Однако мало кто знает, как легендарная ББ выглядела до того, как стала мировой звездой.

Брижит Бардо прославилась после выхода скандальной картины «И Бог создал женщину». Актриса сыграла роль раскрепощенной и легкомысленной девушки, чье фривольное поведение повергало окружающих в шок. После оглушительного успеха фильма имя Брижит Бардо прогремело на весь мир. Через несколько лет она стала культовой фигурой в мире кино и стиля.

Но актриса не всегда выглядела так роскошно, как в свои лучшие годы. Глядя на фото 21-летней актрисы, трудно поверить, что это будущая секс-бомба: выпирающие зубы, неровная кожа и несуразная прическа. Кроме того, Бардо от природы брюнетка, а натуральный темный цвет ей совершенно не шел. К счастью, с возрастом она научилась скрывать и обыгрывать свои недостатки и подчеркивать достоинства.