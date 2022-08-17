Дает жару и сегодня: как сложилась судьба главной красавицы «Гардемаринов»

Легендарная работа Светланы Дружининой помогла сразу ряду малоизвестных ранее актеров пробиться в шоу-бизнес. Зрители прониклись образами Сергея Жигунова, Татьяны Лютаевой, Дмитрия Харатьяна и других.

Лютаева же и вовсе получила среди преданных поклонников негласный титул самой красивой актрисы фильма. Жениться на «Анастасии Ягужинской» мечтал каждый второй мужчина, а сама звезда выбрала в супруги Олегаса Дитковскиса. Правда, те отношения сберечь не удалось: влюбленные развелись спустя считанные годы.

Сегодня Лютаевой 57 лет. Актриса факт пластических операций не скрывает, подмечая, что благодаря им выглядит молодо. Несмотря на возраст, знаменитость нередко делится снимками в купальниках, а вот в кино практически не появляется. Последним фильмом, в котором снялась Татьяна, стала лента «По разным берегам».

Фото: социальные сети Татьяны Лютаевой