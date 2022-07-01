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Киноафиша Статьи «Да какой он народный?»: известный певец растоптал творчество Шатунова

«Да какой он народный?»: известный певец растоптал творчество Шатунова

1 июля 2022 14:40
«Да какой он народный?»: известный певец растоптал творчество Шатунова

Юрий Лоза сомневается в том, что погибшему артисту стоит присваивать определенные звания.

После скоропостижной смерти Юры Шатунова его многочисленные поклонники оставили сотни подписей под петицией о присвоении певцу звания народного артиста. Они заявляют, что солист культовой группы «Ласковый май» давно заслужил подобное признание. Однако согласны с такой позицией далеко не все.

Известный певец Юрий Лоза считает, что Шатунову не стоит присваивать громкие звания, ведь он постоянно жил в Германии, а в Россию приезжал лишь на редкие гастроли. Он буквально растоптал творчество певца, подчеркнув, что его песни слушали те, кто ностальгировал по молодости. Сами же хиты музыканта, по мнению Лозы, не представляют никакой ценности с профессиональной точки зрения. И одной ностальгии недостаточно, чтобы вручать певцу с иностранным гражданством важные звания, заключил артист.

«Да какой он народный?» — заявил Лоза в беседе с «Газета.ру».

Певец поспешил несколько смягчить резкие слова, отметив, что и само звание народный артист за последние годы сильно утратило положительную репутацию. Он выразил уверенность, что этот статус не был нужен и самому Шатунову.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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