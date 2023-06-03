Цыганские штучки: не верится, что звезде фильма «Табор уходит в небо» уже почти 80

Для Светланы Тома время остановилось. Так считают все, кто встречает загадочную актрису, ведь в 76 лет она выглядит как моложавая и пышущая здоровьем женщина. В поразительно сохранившейся красоте актрисы критики и хейтеры винят ее «цыганские штучки». Однако им невдомек, что сама Тома до последнего не представляла и подумать не могла, что станет главной цыганкой СССР.

Более того, Тома даже не настоящая фамилия актрисы. Ее фамилия звучит гораздо менее таинственно и волшебно — Фомичева. И родилась звезда Страны Советов не в вольнолюбивом таборе, как думают многие, а под Кишиневом. И вишенка на торте: в обозримой родословной артистки даже не было цыган. Так что беспрецедентный моложавый внешний вид — это вовсе не заслуга цыганской магии или даже более научных цыганских генов. Дело здесь в чем-то другом, а вот в чем, знаменитость предпочитает умалчивать.