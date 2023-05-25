Цветущая красавица за десять лет превратилась в старуху: ужаснетесь, когда увидите

Модельный бизнес не знает пощады. Так, Карин Бауман из Израиля стала одной из жертв этой жестокой профессии. Экстремальная худоба довела девушку до мучительной смерти.

Карин родилась в обеспеченной семье. Ее братья и сестры с детства работали в модельном бизнесе, а отчим сделал карьеру певца. Бауман не отставала от родственников и с юных лет участвовала в конкурсах красоты. Однако фанатичное стремление держать себя в форме спровоцировало анорексию.

За десять лет Карин превратилась из цветущей красотки в изможденную старуху с просвечивающими костями и венами. Она лежала в госпиталях, ее лечением занимались лучшие врачи страны, а родственники не жалели своих денег.

Однако спасти Бауман не удалось — модель скончалась в 35 лет. На момент смерти Карин весила всего 24 килограмма. Мать девушки Юдит рассказала, что дочь мечтала стать художницей. Модельный бизнес не отвечал ее амбициям, а неудачи и отсутствие славы привели ее к неприятию себя и своего тела.