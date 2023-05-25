Цветущая красавица за десять лет превратилась в старуху: ужаснетесь, когда увидите
От этой истории мурашки по коже.
Модельный бизнес не знает пощады. Так, Карин Бауман из Израиля стала одной из жертв этой жестокой профессии. Экстремальная худоба довела девушку до мучительной смерти.
Карин родилась в обеспеченной семье. Ее братья и сестры с детства работали в модельном бизнесе, а отчим сделал карьеру певца. Бауман не отставала от родственников и с юных лет участвовала в конкурсах красоты. Однако фанатичное стремление держать себя в форме спровоцировало анорексию.
За десять лет Карин превратилась из цветущей красотки в изможденную старуху с просвечивающими костями и венами. Она лежала в госпиталях, ее лечением занимались лучшие врачи страны, а родственники не жалели своих денег.
Однако спасти Бауман не удалось — модель скончалась в 35 лет. На момент смерти Карин весила всего 24 килограмма. Мать девушки Юдит рассказала, что дочь мечтала стать художницей. Модельный бизнес не отвечал ее амбициям, а неудачи и отсутствие славы привели ее к неприятию себя и своего тела.