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Цветущая и счастливая: замужняя Гузеева засветилась в компании загадочного красавца (видео)

18 августа 2022 05:45
Цветущая и счастливая: замужняя Гузеева засветилась в компании загадочного красавца (видео)

Телеведущая времени даром не теряла.

Сенсационно вернувшаяся на ТВ после долгого перерыва Лариса Гузеева дала новый повод поговорить о себе.На этот раз телеведущая подогрела слухи вокруг личной жизни.

Много лет счастливая в браке с Игорем Бухаровым Гузеева неожиданно для всех засветилась в компании загадочного красавца. На опубликованном в соцсетях видео мужчина трепетно приобнимал звезду за плечи, пока та позировала в зеркало гримерной.

Оказалось, что Гузееву и незнакомца связывают давние отношения. Вот только о романтике речи все же не идет. Мужчину зовут Саша, и он — визажист.

«Вот Санечка мой. Бросает меня и улетает в Африку, гад. Я такая ненакрашенная, только проснулась, буду сейчас преображаться», — рассказала она в соцсетях.

Фото: Агентство-партнер: globallookpress.com
Алина Крылова
Алина Крылова
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