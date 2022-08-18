Цветущая и счастливая: замужняя Гузеева засветилась в компании загадочного красавца (видео)

Сенсационно вернувшаяся на ТВ после долгого перерыва Лариса Гузеева дала новый повод поговорить о себе.На этот раз телеведущая подогрела слухи вокруг личной жизни.

Много лет счастливая в браке с Игорем Бухаровым Гузеева неожиданно для всех засветилась в компании загадочного красавца. На опубликованном в соцсетях видео мужчина трепетно приобнимал звезду за плечи, пока та позировала в зеркало гримерной.

Оказалось, что Гузееву и незнакомца связывают давние отношения. Вот только о романтике речи все же не идет. Мужчину зовут Саша, и он — визажист.